Güçlendirilmeyi bekleyen binalarda yaşam sürüyor - Son Dakika
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Güçlendirilmeyi bekleyen binalarda yaşam sürüyor

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Adana'da depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen onlarca hasarlı bina yıkılmayı beklerken güçlendirmeyi bekleyen bazı orta hasarlı binalarda ise yaşam sürüyor. Artçı sarsıntılar ve düşen beton parçaları vatandaşları korkutuyor. Hasarlı binaların yıkılması ve güçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

08.03.2024 11:48  Güncelleme: 12:04
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Güçlendirilmeyi bekleyen binalarda yaşam sürüyor

Adana'da yıkılacak binalar tehlike saçıyor

Onlarca hasarlı bina yıkılmayı beklerken güçlendirmeyi bekleyen binalarda ise oturuyorlar

Binada oturan Ümit Yüksel:

"Çok fazla korkmuyoruz"

ADANA - Adana'da depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen onlarca hasarlı bina yıkılmayı beklerken güçlendirmeyi bekleyen bazı orta hasarlı binalarda ise yaşam sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken yüzlerce binanın yıkımı ise halen başlamadı. Kent genelinde ağır hasarlı binaların yoğun olduğu Çukurova ilçesinde hasarlı binalar tehlike oluşturuyor.

Artçı sarsıntılar korkutuyor

Adana ve çevre illerde yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle hasarlı binalardan düşen beton parçaları vatandaşları korkutuyor.

Güçlendirme çalışması bekleyen apartmanda yaşıyorlar

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu Özküpeli Apartmanı'da depremde hasar aldı ve ağır hasarlı oldu. Apartman sakinlerinin itirazı sonucu A bloğa yıkım kararı, geri kalan bloklar için ise ağır hasar, orta hasara çevrildi. Apartman sakinlerinin başvurusuyla binada güçlendirme yapılmaya karar verildi ancak aylardır herhangi bir işlem başlamadı. Bu sürede gidecek başka yeri olmayan bazı vatandaşlar ise hasarlı apartmanda oturmaya devam ediyor.

"Çok korkmuyoruz"

Ailesiyle birlikte binada oturan Ümit Yüksel, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yüksel, "4 blokta sadece bir tek biz ve D blokta bir hemşire oturuyor. 4 blok güçlendirme yapılacak, A blok yıkılacak. Belediye ruhsatı vermedi onu bekliyoruz. Ruhsat verince güçlendirme yapılacak ve gönül rahatlığıyla bizlerde oturacağız. Gidecek başka yerimiz yok. Ailemizle burada oturuyoruz. Çok fazla korkmuyoruz 6 aydır burada oturuyorum" dedi.

"Binalar tehlike saçıyor"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Özdemir ise yıkılması gereken binaların tehlike oluşturduğunu söyleyerek, "Depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen birçok bina yıkılmayı ve güçlendirmeyi bekliyor. Bu sitede çok tehlike arz ediyor. Çünkü yıkılacak binanın yanında kreş ve cami var. Allah korusun bir depremde maddi ve manevi çok kayba neden olabilir. Vatandaşlar olarak tedirginiz" ifadelerini kullandı.

"Her döküntüde daha da korkup tedirgin oluyoruz"

Artçı depremlerde sıvaların binalardan döküldüğünü anlatan Özdemir, "Her döküntüde daha da korkup tedirgin oluyoruz. Hasarlı binaların yıkılmasını, güçlendirilmesi gereken binalarında güçlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güçlendirilmeyi bekleyen binalarda yaşam sürüyor - Son Dakika

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