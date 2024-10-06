Güçlü Aile Projesi Tamamlandı

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Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" sona erdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince ocak ayında hayata geçirilen "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi" kapanış programı Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Proje yürütücüsü Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, yaptığı konuşmada, bu projede annelerle yola çıktıklarını söyledi.

Bundan sonraki projelere babaları da dahil etmeyi planladıklarını söyleyen Şirin, "Babaların da özel bireylerin eğitiminde, gelişiminde daha çok rol almaları gerekiyor. Proje sonunda ortaya bu sonuç çıktı. Bu sayede annelerin iş yükünü azaltmak, annelerin tükenmişlik duygusunu azaltabilmek için babaların inisiyatif alması lazım, bizlerin de hazırladıkları bu projelerde işin içine babaları daha çok katlamamız gerekiyor. " dedi.

Proje kapsamında, çocuklara yönelik pastadan yemek yapımına kadar bir dizi eğitimler olduğunu dile getiren Şirin, "Atlı terapiye gittiler, Horma Kanyonu'nu gezdiler. Bu noktada çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimimiz oldu, kültürel farkındalık ile ilgili eğitimimiz oldu, aynı zamanda deprem ile ilgili eğitimlerimiz oldu, yangın ile mücadele konusunda eğitimlerimiz oldu." diye konuştu.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise aile güçlendiği zaman özel bireylerin de toplumun da güçlü olacağını söyledi.

Bu tür projelerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Boyraz, "Projelerimizde genelde özel bireye odaklı çalışıyorduk fakat bu projede ailelerimizin de yüreklerine dokunduk. Birlik ve beraberlik sağladık. Bu bizim için çok kıymetliydi. Geziler ve etkinlikler dışında seminerlerimiz oldu. En kıymetlisi de afet, depremlerde neler yapacağımız konusunda önemli eğitimler aldık." ifadelerini kullandı.

Özel birey annelerinin, yaşadıkları travmalarla nasıl baş edebilecekleri noktasında eğitimler aldıklarını dile getiren Boyraz, "Çorba yapımı, tatlı yapımı, pasta yapımı gibi yemek ve tatlı yapmalarını öğrendiler. Hamura dahi dokunamayan çocuklarımız şimdi annelerinden bağımsız bir şekilde hamur yoğurarak kek yapar hale geldiler. Anne ne kadar söylese dikkate almıyordu özel birey ama alanında uzman usta öğrencilerle birlikte aşçılık eğitimi alması çok kıymetli oldu." dedi.