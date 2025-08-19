Güdül'de Sineklerle Mücadele Devam Ediyor

Ankara'nın Güdül Belediyesi, sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.

İlçede halk sağlığını tehdit eden sineklere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, kentin sakin ilçesi Güdül'de sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele yapıldığını kaydetti.

Doğanay, belediye ekiplerince mahallelerde halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için çalıştıklarını ifade etti.