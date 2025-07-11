Guilin ve Muratpaşa Kardeş Kent Olma İlişkisini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Guilin ve Muratpaşa Kardeş Kent Olma İlişkisini Güçlendiriyor

Guilin ve Muratpaşa Kardeş Kent Olma İlişkisini Güçlendiriyor
11.07.2025 19:02
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Guilin kenti, Türkiye ile turizm ve kültürel etkileşimi artırmak için kardeş kent ilişkisini derinleştiriyor.

NANNİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guilin kentinden geçen Li Nehri adeta yeşimden bir kuşak gibi kıvrılarak akarken dalgalanan berrak mavi sularıyla kente muhteşem bir manzara sunuyor. Küresel bir köy haline gelmiş olan Guilin'de Türkiye, Avrupa, ABD ve İngiltere gibi ülke ve bölgelerden yabancı turistler bir araya geliyor ve tekne gezilerinde kentin tabloları aratmayan manzaralarını doyasıya seyrediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi ve Guilin Ekim 2013'te birbirini kardeş kent ilan etti. Kardeş kent ilişkileriyle Muratpaşa ve Guilin arasındaki kültürel etkileşim ve işbirliği de sürekli derinleşti.

Guilin Tang Dynasty Tours Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Xiaoguang, "Guilin'in, doğal manzaralarının zenginliği, tarihi alanları ve sunduğu turistik faaliyetlerin çeşitliliği açısından Türkiye ile benzer yönleri bulunuyor" dedi. Zhou, kardeş kent olma fırsatından yararlanarak her iki tarafın kültür ve turizm kaynaklarını entegre etmek ve daha fazla insanı karşılıklı ziyarete teşvik etmek istediklerini söyledi.

Zhou son yıllarda özellikle Türkiye'nin tarihi, kültürü ve turizm kaynakları ve tesislerini daha yakından tanımak amacıyla ülkenin batı ve güneyindeki çeşitli kentleri ziyaret eden ekiplere liderlik etmiş.

"Türkiye'yi gezmek isteyen çok sayıda Çinli turist var. Turizm pazarının potansiyeli çok yüksek" diyen Zhou, mevcut turizm rotalarını daha da geliştirip zenginleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Travelshop Türkiye adlı tur acentesinden Murtaza Kalender ise Çin'deki seyahat acenteleriyle aralarındaki iyi işbirliği ilişkisinin altını çizdi. Kalender, iki taraf arasındaki turizm işbirliğinin giderek iyileşmesi temennisini dile getirdi.

Çin ve Türkiye arasında son dönemde giderek artan yakın işbirliğiyle birlikte iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari etkileşim, kültürel ve halklar arası etkileşim, turizm ve diğer alanlarda işbirliği de güçlenmeye devam ediyor.

Ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilere Guangxi'den gelen seramik, baharat ve elektrikli araçlar gibi ürünlerin Türkiye pazarında aktif olarak yer alması örnek verilebilir.

Guangxi Minhesong Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Chen Jisong, Guangxi'den yıldız anason, tarçın, kimyon ve rezene gibi baharatların Türkiye'ye ihraç edildiğini belirtirken, internet aracılığıyla daha fazla Türk işletmesini tanımak istediklerini belirtti. İş insanı İzzet Ahmet de Guangxi'deki şirketlerle istikrarlı bir işbirliği ilişkisi kurduklarını söyledi.

Guangxi'de yer alan Guigang kentindeki Oppein Elektrikli Araç şirketi, yeni enerjili taşımacılık alanında büyük ölçekli bir üretim kuruluşu olarak öne çıkıyor. Son yıllarda yurtdışı pazarlarda güçlü şekilde büyüyen şirket, ürünlerini ASEAN, Brezilya, Tunus ve Türkiye gibi 20'den fazla ülke ve bölgeye ihraç ediyor.

Günümüzdeyse sadece Guangxi'deki işletmeler Türkiye'ye ihracat yapmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok Türk iş insanı da Çin pazarını aktif olarak keşfediyor.

İş insanı İnayet Ahmet Han, on yıl kadar önce büyük umutlarla İstanbul'dan Çin pazarına girerek Shanghai'da bir ithalat ve ihracat ticaret şirketi kurmuş. Bugünlerde Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin İthalat ve İhracat Fuarı ve Çin-ASEAN Fuarı gibi çeşitli fuarlara aktif olarak katılan Han'ın dünya genelinden çok sayıda müşterisi bulunuyor.

Analistlere göre Çin ve Türkiye arasındaki iyi ve istikrarlı ilişkiler, yatırım ve kalkınmanın temelini teşkil ediyor. Bu çerçevede ikili ekonomik ve ticari işbirliği daha geniş kapsamlı, daha derin düzeyde ve daha geniş alanda yürütülürken, bu işbirliği aynı zamanda iki ülke şirketleri arasındaki iki yönlü ekonomik hareketliliği artıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Guilin ve Muratpaşa Kardeş Kent Olma İlişkisini Güçlendiriyor - Son Dakika

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