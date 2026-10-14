Gülden Coni cinayetinde ailesine 5'er ay; hüküm geri bırakıldı - Son Dakika
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Gülden Coni cinayetinde ailesine 5'er ay; hüküm geri bırakıldı

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16 yaşındaki Gülden Coni'nin okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldürülmesinin ardından kanlı montları yıkayıp bıçağı atmakla suçlanan katilin ailesi hakim karşısına çıktı. Mahkeme, anne, baba ve teyzeye 5'er ay hapis verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara tepki gösteren abla Nurhan Alüzrek, kardeşinin 8 saat ölüme terk edildiğini söyledi.

EDİRNE'de, Gülden Coni'yi (16), 30 bıçak darbesiyle öldürüp 19 yıl hapisle cezalandırılan E.A.'nın (15), 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yargılanan babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S., iyi hal indirimi uygulanarak 5'er ay hapse çarptırıldı. Karara tepki gösteren Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, "Cinayetten 10 dakika sonra haberleri olmalarına rağmen hiçbir şekilde ambulans çağırmadılar, polis çağırmadılar. Kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler, o soğuk betonda bıraktılar. Delilleri gizlediler, bıçağı attılar, kanlı montları yıkadılar" dedi.

Olay, 5 Nisan 2025'te Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

KATİLE 19 YIL HAPİS

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül 2025'te görülen ikinci duruşmasında sanık E.A. 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından heyet 15 yaşında olması nedeniyle E.A.'nın cezasını 20 yıla indirdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Karar, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde istinafa taşındı. Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme, E.A. hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Kararda, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği belirtildi. Kararın ardından geçen 12 Şubat'ta E.A. yeniden yargılandı. Duruşmada mahkeme, E.A. hakkında daha önce verilen 'tasarlama' hükmünü kaldırarak, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşı küçük olduğu için E.A.'nın cezası 19 yıla düşürüldü.

AİLEYE 5'ER AY HAPİS, HÜKÜM GERİ BIRAKILDI

Olayla ilgili E.A.'nın babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından ayrı dava açıldı. Savcılık, sanıkların her birinin 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Davanın 3'üncü duruşması bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar D.A., B.A. ve S.S. duruşmada yer almadı.

Duruşma sonunda mahkeme 3 sanık hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanıklar 5'er ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'KARDEŞİMİ ÖLÜME TERK ETTİLER'

Duruşma sonrası konuşan Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, karara tepki göstererek, "Kardeşimi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin annesi, babası, teyzesi kardeşimi ölüme sürüklediler. Cinayetten 10 dakika sonra haberleri olmalarına rağmen hiçbir şekilde ambulans çağırmadılar, polis çağırmadılar. Kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler, o soğuk betonda bıraktılar. Delilleri gizlediler, bıçağı attılar, kanlı montları yıkadılar. Tüm delilleri kararttılar ve hiçbir ceza almadan hükmün geri bırakılmasıyla serbest bırakıldı, ceza almadı. Adalete olan şu kadarcık inancımız kalmıştı, o da sona erdi. İlahi adaleti bekliyoruz. Hepsini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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