Gülen Okulları ve 15 Temmuz Sonrası - Son Dakika
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Gülen Okulları ve 15 Temmuz Sonrası

Fetullah Gülen'in okulları, 15 Temmuz sonrası kapatıldı, devredildi veya devletleştirildi.

21.10.2024 16:06
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(ANKARA) - ABD'de ölen Fetullah Gülen'in başlattığı hareketin temel unsurlarından biri açtığı okullar oldu. Türkiye'de 1970'lerden itibaren açılan cemaat okulları, Fetullah Gülen'in siyasilerle yakınlığı, Türk iş insanlarının ve yerel iş insanlarının desteğiyle dünya geneline yayıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türkiye'nin girişimleriyle yurt dışındaki okullar ya kapatıldı ya devletleştirildi ya da devredildi.

ABD'de ölen Fetullah Gülen'in başlattığı hareketin temel noktalarından biri açtığı okullar oldu. Türkiye'de 1970'lerden itibaren açılan okullar, siyasilerle yakınlığı, Türk iş insanlarının ve yerel iş insanlarının desteğiyle dünya geneline yayıldı. Kurduğu okul ağıyla nüfuzunu da güçlendirmeyi hedefledi.

Milli Eğitim Bakanlığında resmi olarak Fetullah Gülen veya örgütü adına kayıt bulunmasa da Fetullah Gülen hareketinin dünya genelinde 2-3 bin okulu olduğu iddia edildi. 15 Temmuz darbesinin ardından Türk hükümetinin girişimleriyle birçok ülkede bu okullar kapatıldı, devletleştirildi veya devredildi.

Gülen cemaati bağlantılı eğitim kurumları, Türkiye'de 1970'lerden itibaren faaliyet göstermeye başladı. 1990'lı yıllardan itibaren Türk Cumhuriyetleri'ne, 2000'li yılların başından itibaren ise Balkanlar, Orta Doğu, Afrika ve Asya, Amerika ve Avustralya'ya yayıldı.

"Türkçe öğretmeyi, Türk kültürünü tanıtmayı" amaçlayan bu okullar, Fetullah Gülen'in, Türk Cumhuriyetlerinde, Uzak Doğu'da ve Afrika'da nüfuzunu güçlendirmesine dayanak oluşturdu. Açtığı okullarda modern eğitime öncelik veriliyor, İngilizce yabancı dil olarak okutuluyordu. Bu okullarda genellikle, ülkede önde gelen ailelerin çocuklarına, başarılı öğrencilere eğitim verildi.

ABD'ye gittiği 1999'dan bu yana Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen yapılanmasına ait ABD genelinde 140 okulu bulunduğu ve bu okullar aracılığıyla 500 milyon dolarlık bir gelirin yönetildiği iddia edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan okulların bazıları TMV'ye devredildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün Türkiye'deki eğitim kurumları kapatıldı veya devletleştirildi. Bu süreçte, örgütün yurt dışındaki eğitim kurumları da takibe alındı. FETÖ iltisaklı okullar, bulundukları ülkelerle temaslar kurularak, birçok okulun ya tamamen kapatılması ya da devredilmesi sağlandı, bazı okullar ise kamulaştırıldı.

Yurt dışında eğitim faaliyetlerini sürdürmek amacıyla 17 Haziran 2016'da kabul edilen 6721 sayılı kanunla Türkiye Maarif Vakfı kuruldu. Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı bazı okullar TMV'ye devredildi.

Kaynak: ANKA

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