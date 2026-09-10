Güler: Türkiye ile Japonya savunma sanayisinde işbirliği fırsatları sunuyor - Son Dakika
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Güler: Türkiye ile Japonya savunma sanayisinde işbirliği fırsatları sunuyor

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Resepsiyonu'nda Türkiye ile Japonya'nın savunma sanayisinde birbirini tamamlayan imkanlar sunduğunu söyledi. Güler, insansız sistemler ve hava savunma teknolojileri başta olmak üzere işbirliği fırsatları bulunduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Japonya'nın ileri teknoloji, mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimi ile Türkiye'nin savunma sanayisinde, başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi, saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır." dedi.

Güler, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Burada konuşan Bakan Güler, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin, coğrafi uzaklığın ötesine geçen köklü bir maziye, karşılıklı saygıya ve samimi bir dostluğa dayandığını belirtti.

Küresel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir nitelik kazandığını dile getiren Güler, her geçen gün çeşitlenerek artan tehditlerin yanı sıra yeni teknolojilerin şekillendirdiği riskler ve farklı güvenlik alanlarının, ülkeler arasında daha güçlü bir diyaloğu ve yakın işbirliğini gerekli kıldığını söyledi.

Güler, Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrarın korunmasına yönelik sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirirken dost ve müttefik ülkelerle askeri ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verildiğini aktardı.

İki ülke arasındaki askeri ilişkilerin ilerletilmesini son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Güler, "Gerçekleştirdiğimiz askeri diyalog toplantıları, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi ve geleceğe yönelik müşterek çalışmaların planlanması bakımından önemli bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.

Savunma sanayisinde işbirliği vurgusu

Son dönemde ikili ilişkilerde en fazla gelişme potansiyeli taşıyan alanlardan birinin savunma sanayisi olduğunun altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"Japonya'nın ileri teknoloji, mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimi ile Türkiye'nin savunma sanayisinde, başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi, saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır. Bu doğrultuda, başta insansız sistemler, hava savunma teknolojileri, deniz güvenliği ve elektronik harp olmak üzere askeri ve savunma sanayisi alanlarında önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu değerlendiriyoruz."

İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 kapsamında ilk defa Japonya-Türkiye Savunma Sanayi İşbirliği Günü'nün gerçekleştirilmesini ve 10'u aşkın Japon şirketiyle yaklaşık 30 Türk savunma sanayisi firmasının ileri teknolojide işbirliği imkanlarını ele almasını da memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Güler, "Bundan sonra da köklü dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız temelinde Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güler: Türkiye ile Japonya savunma sanayisinde işbirliği fırsatları sunuyor - Son Dakika

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