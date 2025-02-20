Güler ve Nur, Savunma Bakanlığında Buluştu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
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