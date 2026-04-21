Gülistan Doku Dosyasında Yeni İfadeler
Gülistan Doku Dosyasında Yeni İfadeler

21.04.2026 19:20
Tunceli Valisi Sonel, SIM kartın durumu ve silinen kamera kayıtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in verdiği ifade ortaya çıktı. İfadeye göre savcılık sorgusunda Sonel'e kayıp kıza ait SIM kartın adli emanete teslim edilmek yerine bir otobüs firmasıyla Ankara'ya gönderilmesi, silindiği iddia edilen kamera kayıtları ve valinin şahsi hesabından yapılan ödemelerle ilgili sorular yöneltildi.

Edinilen bilgiye göre Sonel, yaklaşık 8 süren savcılık sorgusunda, soruşturmanın en kritik halkalarından olan Gülistan Doku'ya ait SIM kartın neden adli birimlere teslim edilmediği sorusuna, "hız kazanmak" savunmasıyla yanıt verdi.

Sonel, SIM kartın kendisine nasıl geldiğine ilişkin şu beyanda bulundu:

"Valilik binasından çıkarken Aygül Doku'yu ağlarken gördüm. Bana 'Sayın Valim bir SIM kart var, savcıya ulaşamıyorum, almıyorlar' dedi. Ben de insani mülahazalarla aldım. Arama kurtarma yoğun devam ettiği için konum bilgisine hızlıca bakılması amacıyla, Ankara'da teknik bilgisine güvendiğim Gökhan komisere gönderdim."

Ancak SIM kartın neden resmi kargo yerine yolcu otobüsüyle gönderildiği sorusu üzerine Sonel, "Bu konuyla ilgili bilgim yoktur, hatırlamıyorum" dedi.

Koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun "Vali bey zarfı bizzat bana verdi ve Gökhan'a gönder dedi" şeklindeki ifadesi hatırlatıldığında ise Sonel, "Zarf içinde teslim etme kısmını hatırlamıyorum, SIM kartı hiç elime almadım" beyanını verdi.

Silinen kameralar ve "sahte tutanak" iddiası

Soruşturma dosyasına göre, bilirkişi raporları, olay günü Gülistan'ın bulunduğu viyadüğü gören kameraların aktif olmasına rağmen emniyet görevlileri "kameralar çalışmıyordu" şeklinde tutanak tuttu. Buna ilişkin soruya Sonel, şu yanıtı verdi:

"Bu kamera kayıtlarının silinerek delillerin yok edilmesi talimatını ben vermedim. Üniversite bünyesinde teknik bir konu varsa oraya sorulmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tunceli Emniyeti'nin 'arıza yoktu' şeklindeki cevaplarından haberim yoktur. Muhatabı İl Emniyet Müdürüdür."

"Harçlık niyetine" memur maaşı kadar ödeme

Sorguda Sonel'e, SIM kartı gönderdiği ve sosyal medya işlerini takip ettirdiği Gökhan Ertok isimli şahsa şahsi hesabından yaptığı ödemeler oldu.

MASAK raporlarına yansıyan 5 bin liralık 2 ve 20 bin liralık bir para transferine ilişkin Sonel, "Bu para gönderimleri normaldir. Harçlık niyetine zaman zaman gönderiyordum. Gökhan'ın da talep ettiği oluyordu. Kendi şahsi hesabımdan, ihtiyacı olduğu için yardım amacıyla gönderdim. Ben genelde bu şekilde yardımlarda bulunurum" dedi.

Savcının, "Bir memur maaşına tekabül eden bu ödemeleri neden resmi kanaldan değil de şahsi hesabınızdan yaptınız?" sorusu ise yanıtsız kaldı.

Teşhis için Sikorsky helikopter

Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra gölette bulunan bir kadın cesedinin teşhis süreci de ifadede yer aldı. Sonel, cesedi bizzat görmeye gittiğini doğrulayarak süreci şöyle aktardı:

"Haber gelince emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla birlikte hemen Sikorsky tipi helikopter ile merak içinde cesedin bulunduğu yere gittik. Cesedi görünce oradaki arkadaşlarla ortak kanaatimiz bunun başka bir kişiye ait olduğuydu. Boyu, kıyafetleri ve fiziki özellikleri basında paylaşılan görsellere uymuyordu. Nitekim sonra Hozat'ta kaybolan bir kadına ait olduğu çıktı."

Gülistan Doku'nun kaybolduğu günlerin ardından, genç kızın Instagram hesabından bazı kullanıcıların engellendiği tespit edilmişti. Bu durumun valilik kanalıyla yapılıp yapılmadığı sorusuna Sonel, "Hiçbir bilgim yoktur. Böyle bir talimatım kesinlikle olmamıştır" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yine kazandı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yine kazandı
Edirne’de kereste fabrikasında yangın Edirne'de kereste fabrikasında yangın
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı
Burak Yılmaz’sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor’u sahadan sildi Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
Özgür Özel’in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü
Kürtçe şarkı akımına Avşar kızı da katıldı Kürtçe şarkı akımına Avşar kızı da katıldı

19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
18:59
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
18:37
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:58
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
17:52
Gülistan’ın SİM kartını aldığını itiraf etti İşte eski Vali Tuncay Sonel’e yöneltilen 5 suçlama
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
