Gülistan Doku Soruşturmasında 16 Tutuklama - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 16 Tutuklama

Gülistan Doku Soruşturmasında 16 Tutuklama
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Eski Tunceli Valisi ve iş insanı tutuklandı, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile iş insanı Mehmet Aca tutuklandı. Eski köy korucusu Yılmaz Arslan ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile iş insanı Mehmet Aca'nın tutuklanmasına karar verildi. Eski köy korucusu Yılmaz Arslan ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gülistan Doku'nun SIM kartında işlem yaptığı gerekçesiyle daha önce tutuklanan Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca, "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla tutuklandı.

Handan Sonel hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

TUTUKLU SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Son tutuklamalarla birlikte Gülistan Doku soruşturmasındaki tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturma kapsamında tutuklananların isimleri şöyle:

Tuncay Sonel, Mustafa Türkay Sonel, Handan Sonel, Çağdaş Özdemir, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş, Şükrü Eroğlu, Ferhat Güven, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücel, Cemile Yücel, Mehmet Aca, Fatih Özmen ve ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş.

GÜLİSTAN DOKU'NUN ANNESİNDEN TEPKİ

Şüphelilerin adliyeden çıkarıldığı sırada Gülistan Doku'nun ailesi tepki gösterdi. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, şüphelilere "Katiller" diye seslendi.

Gözaltındaki diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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