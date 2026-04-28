Gülistan Doku soruşturmasında tartışmalı müfettiş görevlendirmesi

T24 yazarı Tolga Şardan'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında dört müfettiş görevlendirdi. Heyetin başındaki Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım, daha önce Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarda görev almış ve 2015 genel seçimlerinde AKP'den Mersin milletvekili adayı olmuştu. Yıldırım, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun güvendiği isimlerdendi ve İBB'deki 'terörist işe alımı' iddialarını soruşturmuştu.

Doku soruşturmasında adı geçen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Soylu, TBMM'de iddiaların 'asılsız' olduğunu söylemişti. Yıldırım'ın bu dosyaya atanması, siyasi geçmişi nedeniyle tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu atamadan haberdar olup olmadığı sorgulanıyor.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olayların çözümü için bakanlık bünyesinde yedi yeni daire başkanlığı kurdu. Bu birimlerin İçişleri Bakanlığı'na alternatif oluşturup oluşturmayacağı merak konusu.