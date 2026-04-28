Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında tartışmalı müfettiş görevlendirmesi

28.04.2026 04:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku dosyasını araştırmak üzere dört müfettiş görevlendirdi. Heyetin başındaki Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım, daha önce Ekrem İmamoğlu soruşturmalarında yer almış ve 2015'te AKP'den milletvekili adayı olmuştu.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında dört müfettiş görevlendirdi. Heyetin başındaki Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım, daha önce Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarda görev almış ve 2015 genel seçimlerinde AKP'den Mersin milletvekili adayı olmuştu. Yıldırım, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun güvendiği isimlerdendi ve İBB'deki 'terörist işe alımı' iddialarını soruşturmuştu.

Doku soruşturmasında adı geçen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında Soylu, TBMM'de iddiaların 'asılsız' olduğunu söylemişti. Yıldırım'ın bu dosyaya atanması, siyasi geçmişi nedeniyle tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu atamadan haberdar olup olmadığı sorgulanıyor.

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olayların çözümü için bakanlık bünyesinde yedi yeni daire başkanlığı kurdu. Bu birimlerin İçişleri Bakanlığı'na alternatif oluşturup oluşturmayacağı merak konusu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 05:25:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.