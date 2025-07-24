Gülistan Karadal Ankara\'ya Sevk Edildi

Şanlıurfa'da tedavi gören 2 yaşındaki Gülistan Karadal, kök hücre nakli için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Gülistan Karadal'ın durumu kötüleşince, ileri tedavi için Ankara'ya nakledilmesine karar verildi.

Erken müdahale sağlanabilmesi amacıyla, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

Küçük Gülistan, kök hücre nakli yapılmak üzere ambulans helikopterle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.