Gülizar Biçer Karaca'dan İmamoğlu Davalarına Sert Tepki - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca'dan İmamoğlu Davalarına Sert Tepki

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan dava ve soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yargıyı muhalefeti sindirmek için kullandığını belirtti ve bu durumun demokratik rejimi tehdit ettiğini vurguladı.

27.01.2025 22:10  Güncelleme: 10:10
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(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan dava ve soruşturmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin muhalefeti sindirmek için yargıyı sopaya dönüştürdüğünü kaydetti. Dava ve soruşturmalara tepki gösteren Karaca, yargının siyasi çıkarlara hizmet etmesinin halkın iradesini ve demokratik rejimi hedef aldığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan dava ve soruşturmalara TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabı X üzerinden yazılı açıklama yapan Karaca şunları kaydetti:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na açılan dava ve soruşturmalar, AKP iktidarının muhalefeti sindirmek ve halkın demokratik iradesini yok etmek için yargıyı bir sopaya dönüştürdüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Muhalefete karşı bu ölçüsüz ve hedef odaklı hukuk saldırıları, iktidarın siyaseti dizayn etme arzusunun yargı eliyle ne kadar pervasızca hayata geçirildiğini gösteriyor. Yargının, iktidarın siyasi çıkarlarına hizmet etmesi, yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu'nu değil, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi ve demokratik rejimi hedef alıyor.

"İmamoğlu'nun hedef alınması, halkın geleceğini rehin alma girişiminden başka bir şey değil"

Bu davalar, devletin en temel anayasal ilkelerinin çöküşünü simgeleyen bir kriz haline geldi. Sayın İmamoğlu'nun hedef alınması, AKP'nin yargı eliyle sadece muhalefeti değil, halkın geleceğini de rehin alma girişiminden başka bir şey değil. Türkiye, yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışan bu otoriter akıldan kurtulmadıkça hukuk devleti iddiasını tamamen yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca'dan İmamoğlu Davalarına Sert Tepki - Son Dakika

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