Gülizar Biçer Karaca'dan İmamoğlu'nın Diplomasının İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına tepki gösterdi. Karaca, "Bu ülke, siyaseti hileyle değil, halkın vicdanıyla yapanlarla yoluna devam edecektir" dedi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Türkiye, bir kez daha hukukun siyasete kurban edildiği karanlık bir döneme tanıklık ediyor. Sandıkta yenemediğini mahkeme salonlarında saf dışı bırakmaya çalışan bir iktidar, demokrasinin ruhunu zehirliyor. Demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine yönelik bu organize suikast girişimi, yalnızca Ekrem İmamoğlu'na değil, Türkiye'nin geleceğine yöneltilmiş bir tehdittir. Bu millet düzmece mahkeme kararlarına, kumpas siyasetlerine boyun eğmez. Türkiye, hukuk darbesiyle değil, halkın iradesiyle yönetilir. Bu ülke, siyaseti hileyle değil, halkın vicdanıyla yapanlarla yoluna devam edecektir."