Gülnar\'da Gençlik Meclisi Kuruldu

27.02.2026 12:55
Mersin'in Gülnar ilçesinde gençler için belediye tarafından Gençlik Meclisi oluşturuldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde belediye tarafından Gençlik Meclisi kuruldu.

İlçede gençlerin yerel yönetimde söz sahibi olması amacıyla kurulan ve 9. ile 10. sınıf öğrencilerden oluşan 15 kişilik meclisin ilk toplantısı Gülnar Belediyesi'nde yapıldı.

Belediye Başkanı Fatih Önge, toplantıda, gençlerin Gülnar için proje üretmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bir araya geleceğiz ve Gülnar'ı hep birlikte yöneteceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından meclis başkanı ve üye seçimleri yapıldı.

Çalışmaların verimli yürütülebilmesi için kültür, çevre ve iklim alanlarında komisyon oluşturuldu.

Kaynak: AA

