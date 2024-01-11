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Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Yılın Kareleri oylamasında seçim yaptı - Son Dakika
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Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Yılın Kareleri oylamasında seçim yaptı

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında seçim yaptı. Kadim, AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Haber, Çevre-Yaşam, Spor, Deprem: Umut ve Gazze: Kanıt kategorilerindeki fotoğraflardan seçim yapan Kadim, AA çalışanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Yılın Kareleri oylamasında seçim yaptı
11.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:03
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Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında seçim yaptı.

Kadim, AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" başlıklı fotoğrafına oy veren Kadim, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" seçkisinden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" isimli fotoğrafını seçen Kadim, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafına oy verdi.

Kadim, AA çalışanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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