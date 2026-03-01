Gülnaz Teyze'den Jandarmaya Destek

Bolu'da yaşayan Gülnaz isimli yaşlı kadın, ördüğü çorapları Bolu İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komandolara teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından "Milletimizin desteği, en büyük gücümüzdür" başlığıyla yapılan paylaşımda, Gülnaz teyzenin ördüğü çorapları askerlere teslim ettiği görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Bolu'da ikamet eden Gülnaz teyzemiz, kendi elleriyle ördüğü çorapları Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma komandolarımıza teslim etti. Personelimize moral veren bu anlamlı ve içten desteği için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Çiftçi'den Gülnaz teyzeye teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, Gülnaz teyzeye teşekkür mesajı yayımladı.

Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bolu'da ikamet eden Gülnaz teyzemizin, kendi elleriyle ördüğü çorapları kahraman jandarma komandolarımıza teslim etmesi, milletimizin güvenlik güçlerimize duyduğu sevgi ve vefanın en anlamlı göstergelerinden biridir. Gülnaz teyzemizin her bir ilmeğine dua, emek ve yürek sığmış… Bu aziz millet, evladını bağrına basmayı da ona sahip çıkmayı da çok iyi bilir. Gülnaz teyzemize gönülden teşekkür ediyor, fedakarca görev yapan tüm jandarma komandolarımıza üstün başarılar diliyorum."