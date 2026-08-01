Gülsever: İstanbul Sözleşmesi Kadınları Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülsever: İstanbul Sözleşmesi Kadınları Koruyor

Gülsever: İstanbul Sözleşmesi Kadınları Koruyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gülsever, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kadınların şiddetten korunmasına yönelik mekanizmaları zayıflattığını vurguladı. Gülsever, "Buradan iktidara açık çağrımızdır, kadınların yaşam hakkını koruyan politikaları derhal hayata geçirin. 6284 sayılı Kanun'u eksiksiz uygulayın. Cezasızlık kültürüne son verin. Toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm kamu politikalarının temel ilkesi haline getirin. ve en önemlisi, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyun" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke olduğunu hatırlatan Gülsever, sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararıyla çekilmesinin kadınların yaşam hakkını koruyan hukuki ve kurumsal güvenceleri zayıflattığını belirtti. İstanbul Sözleşmesi'nin yalnızca uluslararası bir metin olmadığını vurgulayan Gülsever, "Şiddete uğrayan her kadının umudu, her çocuğun güvenliği ve devletin kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünün açık ifadesidir" dedi.

"BU RAKAMLAR BİRER SAYI DEĞİL, HER BİRİ HAYALLERİ YARIM KALAN BİR KADINDIR"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin sorumluluğuna dikkati çeken Gülsever, kadınların yaşam hakkının siyasi tercihlerin konusu olamayacağını ifade etti. Gülsever, 2026 yılının ilk altı ayında 150 kadının öldürüldüğünü, 151 kadının ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini belirterek, "Bu rakamlar birer sayı değildir. Her biri hayalleri yarım kalan bir kadındır, annesini kaybeden bir çocuktur" ifadelerini kullandı.

Şüpheli kadın ölümlerindeki artışın kaygı verici boyutlara ulaştığını söyleyen Gülsever, "Şüpheli ölüm nedir? Deliller neden yeterince toplanmıyor? Bu dosyaların kaçı etkin şekilde soruşturuluyor, kaçı cinayet olarak aydınlatılıyor" diye sordu.

Kadın cinayetlerine ilişkin ayrıntılı resmi verilerin kamuoyuyla paylaşılmadığının da altını çizen Gülsever, daha önce şikayette bulunan, hakkında koruma kararı bulunan ya da uzaklaştırma kararına rağmen öldürülen kadınlara ilişkin verilerin açıklanmasını istedi. 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmadığını da ifade eden Gülsever, koruma kararlarının zamanında alınıp alınmadığını, elektronik kelepçe uygulamasının yeterince kullanılıp kullanılmadığını ve risk analizlerinin bilimsel yöntemlerle yapılıp yapılmadığını gündeme getirdi.

"KADINLARIN YAŞAM HAKKINI GÜÇLENDİREN HANGİ ADIM ATILDI?"

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin ardından kadınları daha güçlü koruyacak yeni bir mekanizma oluşturulmadığını kaydeden Gülsever, "Kadına yönelik şiddeti önlemek için hangi yeni politika geliştirildi? Kadınların yaşam hakkını güçlendiren hangi adım atıldı? Bu soruların kamuoyunu tatmin edecek bir cevabı yoktur" dedi. Kadın cinayetlerinin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik bağımlılık ve cezasızlık kültürünün bulunduğunu ileri süren Gülsever, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik bağımsızlığın kadınların şiddet ortamından uzaklaşabilmesi açısından kritik önemde olduğunu ifade eden Gülsever, kadın istihdamının artırılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

"HİÇBİR KADIN ŞİDDET NEDENİYLE HAYATTAN KOPARILMAYANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Ayten Gülsever, açıklamasının sonunda iktidara seslenerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"6284 sayılı Kanun'u eksiksiz uygulayın, cezasızlık kültürüne son verin, toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm kamu politikalarının temel ilkesi haline getirin ve İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyun.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak söz veriyoruz, kadınlar özgürce ve güven içinde yaşayana kadar, hiçbir kadın şiddet nedeniyle hayattan koparılmayana kadar, adalet herkes için eşit biçimde işleyecek bir Türkiye kurulana kadar mücadelemiz sürecektir. Bugün bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülsever: İstanbul Sözleşmesi Kadınları Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor Tarih belli oldu Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor! Tarih belli oldu
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Berna Laçin ifade vermek için adliyeye geldi -2 Aktüel görüntü ve bilgi Berna Laçin ifade vermek için adliyeye geldi -2 / Aktüel görüntü ve bilgi
Yunanistan’da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı cezaevini karıştırdı Yunanistan’da Türk mahkumlar cezaevinde isyan çıkarttı cezaevini karıştırdı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
İspanyol’daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Kerem Bürsin Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Ne kadar bağış yaptığını açıkladı Kerem Bürsin Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Ne kadar bağış yaptığını açıkladı
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz

15:10
Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı Yeni Parti’den Mansur Yavaş açıklaması
Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı? Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması
14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında mide bulandıran olay Genç kadını hemen polise koştu
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
13:49
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı Savunması pes dedirtti
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti
13:13
Bir rezil görüntü daha Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli
12:42
Fenerbahçe’de Yüksek Divan karıştı Aziz Yıldırım’dan çok sert tepki
Fenerbahçe'de Yüksek Divan karıştı! Aziz Yıldırım'dan çok sert tepki
12:38
Infantino geri adım attı Kriz çıkaran plan rafa kalktı
Infantino geri adım attı! Kriz çıkaran plan rafa kalktı
12:05
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
11:35
Bunu hesaba katmamışlardı İspanya’ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 15:27:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gülsever: İstanbul Sözleşmesi Kadınları Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.