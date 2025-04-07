Gültekin Uysal: AKP Kıbrıs'ı Gözden Çıkardı - Son Dakika
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Gültekin Uysal: AKP Kıbrıs'ı Gözden Çıkardı

DP Başkanı Uysal, AKP'nin Kıbrıs'ı unutup gündemi saptırdığını ve vatandaşları endişelendirdiğini belirtti.

07.04.2025 16:49
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(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "AKP sadece bu ülkenin asırlık birikimini satmakla kalmadı, gündemi meşgul ederken Kıbrıs'ı da gözden çıkardı. Alışageldiğimiz bir gerçek var; ülke AKP'nin tayin ettiği bir gündemi konuşurken, vatandaş AKP iktidarı ve Erdoğan'ın suni gündemlerine de maruz bırakılırken ya bir torba yasa ile özgürlükler törpülenir ya bir devlet malı, kamu malı daha peşkeş çekilir ya da AKP'nin beceriksizliği ile bir 'milli dava' daha terk edilir. Şimdi de böyle oldu" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak tanımasına tepki gösterdi. Uysal, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AKP sadece bu ülkenin asırlık birikimini satmakla kalmadı, gündemi meşgul ederken Kıbrıs'ı da gözden çıkardı. Alışageldiğimiz bir gerçek var; ülke AKP'nin tayin ettiği bir gündemi konuşurken, vatandaş AKP iktidarı ve Erdoğan'ın suni gündemlerine de maruz bırakılırken ya bir torba yasa ile özgürlükler törpülenir ya bir devlet malı, kamu malı daha peşkeş çekilir ya da AKP'nin beceriksizliği ile bir 'milli dava' daha terk edilir. Şimdi de böyle oldu.

Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak tanıdı ve büyükelçi atadı. Ezcümle bu üç ülke, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) varlığını resmen reddetmiş ve adayı, son kurulan Türk Devleti KKTC'yi Rumların parçası saymış oldu.

AKP ve Erdoğan'ın ülkede bugün daha kullanışlı gördüğü milliyetçilik çerçevesinde propagandasını yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı'na danışma kurulu olarak görev yapan, başkanlığını AKP'nin eski başbakanı Binali Yıldırım'ın yaptığı 'Aksakallar Konseyi' bu feci durum karşısında nasıl tepki verdi?

AB'nin 'stratejik ortaklık' kılıfı ile bu ülkelere 12 Milyar euro yardım yapıp, Rum Kesiminin tanınmasına, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayılmasına nasıl ve neden göz yumuldu?

Ülkenin güvenliğini yıllar önce 'Geri Kabul Antlaşması' ile 6 Milyar avroya satan AKP, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını kaça sattı? Unutmayın; AKP için bir milli dava, bir beka meselesi, bir memleket meselesi yoktur. AKP için varsa yoksa Erdoğan'ın güvenliği önceliktir. Ama bilin; ne bu ülkeden ne Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçeriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gültekin Uysal: AKP Kıbrıs'ı Gözden Çıkardı - Son Dakika

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