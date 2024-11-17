Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı - Son Dakika
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Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı

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Demokrat Parti'nin Kongresi'nde Gültekin Uysal, 765 oyla yeniden genel başkan seçildi.

17.11.2024 15:34
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HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla yapıldı. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun'un birkaç gün önce katılmayacaklarını açıkladığı kongrede, aday gerginliği yaşandı. Divan Başkanı, Genel Başkan adaylığı için İlay Aksoy adına toplanan imzalardan bazılarının imza atan delegelerce geri çekildiğini, bazı imzaların ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Bunun üzerine gerginlik çıktı.

Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz. Sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok. Siz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. İlay'ı destekleyenler ile diğer partililer arasında tartışmalar yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından yapılan seçimde, 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. 765 oy alan Gültekin Uysal, yeniden genel başkanlığa seçildi. 13 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.

Seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Uysal, "Güzel bir günü hep birlikte yaşadık. İrademizi perçinledik, gönül birlikteliğimizi perçinledik, akıl birlikteliğimizi perçinledik. Bu büyük ülkenin yeniden tarihini değiştirmek, yeni bir tarih yazmak adına bir irade koydunuz. Hepinize müteşekkirim. 'Söz yeniden milletin' diye çıktığımız bu süreçte millet adına söz söyleyeceğiz" diye konuştu.

Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı - Son Dakika

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