Gümrük Muhafaza Uyuşturucu Operasyonlarıyla Darbe Vurdu

Güncel

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyonda darbe vurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilk operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen tır incelemeye alındı.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin yardımlarıyla detaylı arama yapıldı. Aramada, tır dorsesinin tabanına gizlenmiş 160 şeffaf poşette yaklaşık 180 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde takibe alındı.

Yapılan incelemede, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 107 paket halinde 120 kilogram kokain tespit edildi. Bu, kara hudut kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olarak belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son operasyonu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen tır mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları neticesinde, araçta nargile tütünü eşya ile harmanlanmış yaklaşık 95 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüreceği ve toplum sağlığı ile refahına büyük tehdit oluşturan, terör örgütlerine finansman kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam edeceği belirtildi.