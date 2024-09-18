Gümüldür Sahili'ne Engelli Dostu 'Kırmızı Bayrak' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüldür Sahili'ne Engelli Dostu 'Kırmızı Bayrak'

Menderes'in Gümüldür sahili, engelli dostu plajlara verilen 'Kırmızı Bayrak' almaya layık görülen İzmir'deki ilk sahil oldu. Törende bayrak göndere çekildi ve Menderes Belediyesi'nin engelli vatandaşlara yönelik düzenlemeleri övüldü.

18.09.2024 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Menderes'in Gümüldür sahili, engelli dostu plajlara verilen 'Kırmızı Bayrak' almaya layık görülen İzmir'deki ilk sahil oldu. Bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi.

Menderes Belediyesi'nin, Gümüldür'de yer alan Sunal Tülbentçi Parkı ve önünde yer alan plajı kırmızı bayrak almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kriterlere uyan alanlara verdiği 'Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrağı', düzenlenen törenle göndere çekildi.

Engelliler için uygun tesis

Menderes Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kriterlere uygun hale gelen park, engelli rampası, suya rahatça girebilmeyi sağlayan deniz sandalyesi, engelli dostu giyinme kabinleri, tuvaletler ve park alanı ile engelli vatandaşların kullanımına uygun halde hizmet veriyor. Tek yıldızlı olarak alınan bayrağın yapılacak olan düzenlemelerle iki yıldıza yükseltmesi için çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Çiçek: "İki yıldızlı kırmızı bayrağı da almayı hedefliyoruz"

Törende konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Engelli vatandaşlarımız için uygun bir tesis sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada bu bayrağı almaktan dolayı gururluyuz. Tesisimiz engelli kardeşlerimiz için en iyi şekilde düzenlendi. Tesisimizi daha da geliştirerek iki yıldızlı kırmızı bayrağı da almayı hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızı her zaman düşünüyoruz ve düşünmeye devam edeceğiz. Bizlere desteğini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ederim." dedi.

Koç: "İlk defa bir plaja bayrak veriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç ise yaptığı konuşmada, "2013 yılından beri devam eden kırmızı bayrak uygulamasında ilk defa bir plaja bayrak veriyoruz. Kıyı erişebilirliği sağlandığı için tek yıldızlı olmak kaydıyla kırmızı bayrağı uygun gördük. Böyle çalışmaları hayata geçirmek ve sürekliliğini sağlamak için irade, istek ve kararlılık gerekiyor. Bu sebeple Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek'i tebrik ederim." İfadelerini kullandı.

Başkan Çiçek'e teşekkür

Engellilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı ve Kırmızı Bayrak Komisyon Üyesi Gülgün Yorgancılar da, "Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak, sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak uygulamaları destekliyoruz. Bu gibi uygulamaların çoğalmasını temenni ediyoruz. Başkanımız Sayın İlkay Çiçek'e bu tesisi bizlere sunduğu için teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gümüldür, Politika, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüldür Sahili'ne Engelli Dostu 'Kırmızı Bayrak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a kötü haber Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kötü haber
16:14 Volkan Demirel’den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım
15:46 Tayvan’da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı Tayvan'da spor salonunda korkunç kaza: Halter çubuğunun boynuna düştüğü adam, ağır yaralandı
15:37 Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti
15:34 Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu Mazot aldıktan sonra aracı tekleyen vatandaş, çağırdığı ustanın sözleri karşısında şoke oldu
15:31 Amazon’dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor Şirkette çalkalanmalar başladı Amazon'dan radikal karar: çalışma modeli değişiyor! Şirkette çalkalanmalar başladı
15:23 Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir
15:19 Manisa’da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Manisa'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
15:03 Bölgeden geçen vatandaş fark etti Yola yerleştirilmiş mayın paniği Bölgeden geçen vatandaş fark etti! Yola yerleştirilmiş mayın paniği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 11:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüldür Sahili'ne Engelli Dostu 'Kırmızı Bayrak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement