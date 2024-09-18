Gümüldür Sahili'ne Engelli Dostu 'Kırmızı Bayrak'

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(İZMİR) - Menderes'in Gümüldür sahili, engelli dostu plajlara verilen 'Kırmızı Bayrak' almaya layık görülen İzmir'deki ilk sahil oldu. Bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi.

Menderes Belediyesi'nin, Gümüldür'de yer alan Sunal Tülbentçi Parkı ve önünde yer alan plajı kırmızı bayrak almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kriterlere uyan alanlara verdiği 'Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrağı', düzenlenen törenle göndere çekildi.

Engelliler için uygun tesis

Menderes Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kriterlere uygun hale gelen park, engelli rampası, suya rahatça girebilmeyi sağlayan deniz sandalyesi, engelli dostu giyinme kabinleri, tuvaletler ve park alanı ile engelli vatandaşların kullanımına uygun halde hizmet veriyor. Tek yıldızlı olarak alınan bayrağın yapılacak olan düzenlemelerle iki yıldıza yükseltmesi için çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Çiçek: "İki yıldızlı kırmızı bayrağı da almayı hedefliyoruz"

Törende konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Engelli vatandaşlarımız için uygun bir tesis sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada bu bayrağı almaktan dolayı gururluyuz. Tesisimiz engelli kardeşlerimiz için en iyi şekilde düzenlendi. Tesisimizi daha da geliştirerek iki yıldızlı kırmızı bayrağı da almayı hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızı her zaman düşünüyoruz ve düşünmeye devam edeceğiz. Bizlere desteğini esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ederim." dedi.

Koç: "İlk defa bir plaja bayrak veriyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç ise yaptığı konuşmada, "2013 yılından beri devam eden kırmızı bayrak uygulamasında ilk defa bir plaja bayrak veriyoruz. Kıyı erişebilirliği sağlandığı için tek yıldızlı olmak kaydıyla kırmızı bayrağı uygun gördük. Böyle çalışmaları hayata geçirmek ve sürekliliğini sağlamak için irade, istek ve kararlılık gerekiyor. Bu sebeple Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek'i tebrik ederim." İfadelerini kullandı.

Başkan Çiçek'e teşekkür

Engellilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı ve Kırmızı Bayrak Komisyon Üyesi Gülgün Yorgancılar da, "Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak, sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak uygulamaları destekliyoruz. Bu gibi uygulamaların çoğalmasını temenni ediyoruz. Başkanımız Sayın İlkay Çiçek'e bu tesisi bizlere sunduğu için teşekkür ederiz." dedi.