Gümüşhacıköy\'de Filistinliler için gıyabi cenaze

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığı öncülüğünde, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan Cuma Namazı sonrası Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bir araya gelindi.

İlçe Müftüsü Adem Varim'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Filistinliler için dualar edildi.

İHH Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Veli Çinkaya, yaptığı konuşmada, İsrail'in emperyalist güçlerin desteğiyle Gazze'de katliamlarını sürdürdüğünü belirterek, Gümüşhacıköy halkı olarak Gazzeli Müslümanların yanında olduklarını söyledi.