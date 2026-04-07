Gümüşhacıköy OSB'nin kuruluş yeri onaylandı

07.04.2026 14:36
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için kuruluş yerinin tamamlandığını bildirdi.

Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi OSB'nin kuruluş yerinin onaylandığını belirterek, artık etüt ve altyapı çalışmalarına geçildiğini belirtti.

İlçenin lojistik avantajlarına dikkati çeken Çilez, Samsun Limanı'na yakınlık ve ulaşım ağları sayesinde bölgenin sanayi için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Altyapı sürecinde yol, su, elektrik ve doğal gaz yatırımlarının yapılacağını anlatan Çilez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Sanayi yatırımlarının istihdamı artıracağına dikkati çeken Çilez, "Hedefimiz göçü tersine çevirmek, gençlerimizin kendi memleketinde iş bulmasını sağlamak." dedi.

Çilez, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
