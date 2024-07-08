Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel müdürlükten yapılan tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.