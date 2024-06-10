Gümüşhane Dağları Baharın Renklerine Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümüşhane Dağları Baharın Renklerine Büründü

Gümüşhane'de bahar mevsimiyle birlikte dağlarının renk cümbüşü yaşanıyor. Cami Yurdu Yaylası, sarı çiçeklerle ve çayırlarla adeta sarı renge büründü. Doğaseverler için bir cennet olan Gümüşhane dağlarını gezen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyeleri, Çimen Dağı eteklerindeki Cami Yurdu Yaylasında doğa yürüyüşü düzenledi. Sarı çiçeklerin ve papatyaların süslediği yollarda ilerleyen sporcular, bu eşsiz güzellikleri fotoğraflayarak ve doğanın tadını çıkararak keyifli bir gün geçirdi.

10.06.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane dağları baharın renklerine büründü

Gümüşhane'de baharın renk cümbüşü: Cami Yurdu Yaylası sarıya büründü

GÜMÜŞHANE - Bahar mevsimiyle birlikte coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarının renkten renge büründüğü Gümüşhane'de Çimen Dağı eteklerindeki turnalarıyla, sarı çiçekleriyle, çayırlarıyla ünlü Cami Yurdu yaylası alabildiğince sarı renge büründü.

Doğaseverler için adeta bir cennet haline gelen Gümüşhane dağlarını karış karış gezen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyeleri bu güzelliklerin en çarpıcı örneklerinden birinin yaşandığı Çimen Dağı eteklerindeki Cami Yurdu Yaylasına program düzenledi.

Kelkit çayının doğduğu yerlerden birisi olmasının yanında sularının bir kısmı Erzincan'a bir kısmı da Gümüşhane sınırlarına akan, bahar aylarında sarının tüm tonlarına bürünerek doğaseverleri büyüleyen Cami Yurdu Yaylasına gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne Gümüşhane'den 21, Kelkit'ten 10 olmak üzere toplam 31 sporcu katıldı.

Araçlarla ulaştıkları Kelkit ilçesine bağlı Cemallı köyünden yürüyüşe başlayan grup Cami Yurdu mevkiine geldiğinde geniş alanlarda açan sarı çiçeklerin oluşturduğu manzara karşısında adeta büyülendi.

Yürüyüş boyunca sarı çiçekler ve papatyalarla bezenmiş yollarda ve patikalarda ilerleyen doğaseverler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti, yaylada çocuklar gibi eğlenerek, doğanın sunduğu bu güzelliklerin tadını çıkardı. Buradan Gürleyik köyüne ilerleyen sporcular 17 kilometrelik parkuru yağmur yağışı altında tamamladı.

"Gümüşhane'ye gelen herkese bu gruba katılmasını öneririm"

Rize'de görevliyken Gümüşhane'ye geçici görevle gelen ve GÜDAK ekibine dahil olarak Gümüşhane coğrafyasını keşfe çıkan Dr. Amin Fatu, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İlerleyen günlerde bir daha katılmak isterim. Gümüşhane'ye gelen herkese bu gruba katılmasını öneririm. Bu etkinlik o kadar güzel oldu ki yaylaya geldik sonra grupça dolaştık, eğlendik, birlikte yemek yedik. Harika yani" dedi.

"Görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir yer burası"

Gruba rehberlik yapan Fatih Arslan ise Kelkit ile Erzincan'ı bir sırt halinde ayıran 2 bin 400 metre rakımlı bölgenin turnalarıyla, sarı çiçekleriyle, çayırlarıyla meşhur olduğunu söyledi. Cami Yurdu veya Çimen Yaylasının özelliğini anlatan Arslan, "Buradan doğan derelerin bir kısmı Erzincan'ın Refahiye bölgesine akıyor diğer kısmı da Kelkit çayına doğru akıyor. Kelkit çayının doğduğu yerler diyoruz biz buralara. Bu bölgede özellikle sarı çiçekler açtığı zaman doğa severlerin özellikle Kelkit çayının doğduğu yerleri merak edenler için görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir yer burası. Tüm doğa severleri bu bölgeye özellikle bu mevsimde çiçeklerin açtığı zamanda gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çiçekler Haziran'ın ilk haftası açıyor ve yaklaşık olarak Haziran'ın sonuna kadar o çiçekleri burada görmek mümkün" diye konuştu.

"Çok güzel, sarı çiçeklerin muhteşem olduğu bir yayla"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da Kelkit kanyonu üzerine bir parkur düzenlediklerini belirterek, "Kelkit Cemallı köyünden başladığımız parkur Çimenli Yaylası ve Cami Yurdu'na doğru devam etti. Gerçekten çok güzel, sarı çiçeklerin muhteşem olduğu bir yayla. Herkese tavsiye edeceğim bir parkur. Çok rahat ve güzel bir yürüyüş yaptık. Fakat biraz yağmura yakalandık. O da doğanın azizliği. Güzel bir yürüyüştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Gençlik, Cami, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane Dağları Baharın Renklerine Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane Dağları Baharın Renklerine Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement