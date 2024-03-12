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Gümüşhane'de çöplüğe dönen orman böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de orman içerisinde çevreye bilinçsizce atılan çöpler doğayı kirletirken, cam şişeler de orman yangınına davetiye çıkarıyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Aktutan Köyü ve bölgede bulunan birçok köye ulaşım sağlayan orman içi yolu, bilinçsiz vatandaşların rastgele çevreye attığı çöpler ve şişeler nedeniyle orman çöplüğüne döndü. Şehre yakın ve hakim bir noktada bulunan ve doğasıyla görsel bir şölen sunan orman içerisinde yer alan çöplere yöre halkı tepki gösterirken, orman içerisine gelişigüzel atılan cam şişeler ise mercek etkisi nedeniyle orman yangınına davetiye çıkarıyor.

"Bu kadar yeşilliğin arasında bunlar çok çirkin görüntüler"

Yöre sakinleri olarak bu manzarayla karşılaşmak istemediklerini belirten Ömer Taylaman (20), "Beni bu görüntü çok rahatsız ediyor. Çünkü bu kadar yeşilliğin arasında bunlar ekosisteme zarar veren şeyler. Bunların kırılıp yaz aylarında yangın çıkarması da muhtemel. Rahatsızlık duyuyorum, umarım yakında çözülür bu problem. Burada sürekli oluyor bu gelip oturup sürekli şişelerini buraya atıyorlar. Biz bunu görmek istemiyoruz buna artık bir çözüm bulunması lazım" dedi.

Atık cam şişelerinin mercek etkisiyle orman yangınına sebep olabileceğinin altını çizen Aktutan Köyü sakini Mehmet Salih Eleman da, "Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Vatandaşlar bilinçlenmeli, çöplerini toplamalı. Güneşin etkisiyle bu cam şişeler orman yangınına sebep olabilir" diye konuştu.