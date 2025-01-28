Gümüşhane\'de Yangın Tatbikatı: Site Sakinleri Bilinçlendirildi

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GÜMÜŞHANE'de, bir sitede 9'ar katlı apartmanlarda yaşayanlar, Kartalkaya'daki otel yangınının ardından, olası yangınlara müdahaleye karşı bilinçlenmek için İtfaiye Müdürlüğü'nden destek istedi. Talep üzerine gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri, aralarında çocukların da olduğu site sakinlerine, yangına müdahale ve yangın söndürme tüplerinin kullanımını uygulamalı olarak anlattı.

İnönü Mahallesi'ndeki Alibeyler Kooperatifi'nde 9'ar katlı apartmanlarda yaşayanlar, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin öldüğü yangının ardından, evlerinde olası yangına müdahaleye karşı bilinçlenmek için Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden destek istedi. Site yöneticisi Erdem Şekerli'nin talebine olumlu yanıt veren itfaiye teşkilatının ekipleri, sitede binaların önünde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Aralarında çocukların da yer aldığı ailelerin katılımıyla düzenlenen tatbikatta; site sakinleri olası yangına nasıl müdahale edeceklerini, itfaiye ekiplerinden öğrendi. İtfaiyeciler, sitede yaşayanlara, yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanacağını da uygulamalı olarak anlattı. Katılımcılar, yangın söndürme tüplerini ellerine alıp temsili olarak yakılan ateşi söndürmeye çalıştı.

İtfaiye eri Akif Ateş, yangına ilk müdahalenin önemli olduğuna ve herkesin duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek, "Alibeyler Kooperatifi'nden yangın tatbikatı talebi oldu. Malum geçtiğimiz günlerde Bolu'da talihsiz bir olay yaşadık. Vatandaşlarımız da duyarlı davrandılar. Burada ev hanımları 'Yangın olduğu zaman nasıl müdahale edeceğiz?' dediler. Bizler de bir tatbikat ve eğitim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız, bizi ilgiyle dinlediler. Onlara teşekkür ederiz. Tüm Gümüşhane halkının da bu hususta duyarlı olması lazım" dedi.

'YANGIN TÜPLERİNE ELLERİNİ SÜRMEYE KORKUYORLAR'

Site yöneticisi Erdem Şekerli, yangın faciasının tüm ülke gibi kendilerini de derinden sarstığını belirterek, "Otelde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim apartmanlarda bilinçsiz kat maliklerimiz yangın tüplerine ellerini sürmeye korkuyorlar. Ben de yönetici olarak 'İnsanları nasıl bilinçlendirebiliriz' dedim. Sağ olsun, itfaiye müdürümüz ve belediye başkanımız destek verdi. 'Yangın tüplerini kullanabilen var mı?' diye istişare yaptığımızda ev hanımlarından cevap alamadım. Bu tatbikatı bundan dolayı düşündük. En ufak bir yangında yangın tüplerinin kullanımıyla ilgili herkesi bilinçlendirmek istedik. Vatandaşlarımıza apartman dairelerine mutlaka yangın tüpü koymalarını ve kesinlikle gaz emniyetsiz ocakları kullanmamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'HEPİMİZ İÇİN ACI BİR TECRÜBE OLDU'

Tatbikat sayesinde faydalı bilgiler edindiklerini anlatan Çiğdem Ataman da "Hepimiz bilgilerimizi tazeledik ve faydalı bilgiler edindik. Komşularımıza, itfaiye müdürlüğüne ve yöneticimiz Erdem Şekerli'ye teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Kartalkaya'da yaşanan yangın da hepimiz için çok acı bir tecrübe oldu. Ölenlere rahmet, ülkemize başsağlığı diliyorum. O da bu tatbikatı yapmamız için bize kötü bir tecrübe oldu. Keşke hiç yaşanmasaydı ama bu tarz şeylerin yaşanmaması adına da tedbirlerimizi yenilemiş olduk" ifadelerini kullandı.