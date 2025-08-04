Gümüşhane'de 3 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Gümüşhane - Trabzon kara yolunun Karaca Mağarası yol ayrımı mevkisindeki kavşakta, Ahmet Duruş idaresindeki 49 AVV 471 plakalı otomobil, Murat Yiğit yönetimindeki 29 DA 744 plakalı otomobil ile çarpıştı. ???????Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Samet Polat'a ait yolun sağında park halinde bulunan 29 AF 324 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ve 4 yolcu Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Zincirleme Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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