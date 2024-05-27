Gümüşkanat Şelalesi'nin Muhteşem Görüntüleri

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Gümüşkanat Şelalesi böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarında bulunan şelale, drone ile havadan görüntülendi. Birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayan ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Gümüşkanat Şelalesi'nin resmi ölçümler yapıldığı takdirde Türkiye'nin en yüksek şelalesi olacağı tahmin ediliyor.

Doğal güzelliğiyle hayranlık uyandıran şelale havadan da görüntülenirken ziyaret eden gezginler ise şelalenin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.