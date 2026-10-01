Günaydın, Mersin\'deki gözaltıları \'gündemi değiştirme hamlesi\' olarak niteledi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanlarının gözaltına alınması, fon soygununda suçüstü yakalanan iktidarın gündemi değiştirme hamlesidir" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile 2 ilçe belediye başkanı dahil birçok kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Günaydın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanlarının gözaltına alınması, fon soygununda suçüstü yakalanan iktidarın gündemi değiştirme hamlesidir. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yerine gelen Zeydan Karalar'ın gözaltına alınıp tutuklanmaları sonrası, bu kez de aynı göreve seçilen Vahap Seçer gözaltında.

Memleketi ve vatandaşı milyarlarca lira dolandıran AKP'li bakanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşırken, malvarlıklarına tedbir kararları bir saat içinde kaldırılırken, ifadeye çağrıldığında gideceklerinde tereddüt olmayan muhalif belediye başkanlarını sabahın köründe evlerinden kolluk marifetiyle aldırmak ve görüntüleri dakikalar içinde servis ettirmek, adaletin değil, AKP'nin uyguladığı ikili hukuk sisteminin sonucudur. Türkiye bu karanlığı yenecek, demokrasi ve adalet mutlaka tesis edilecektir."