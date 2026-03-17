GÜNDEM / 17 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlatlıbel'de Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/16.00/19.04) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı'nı, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, iş insanlarıyla iftar programında bir araya gelecek.

(Trabzon/16.00/17.00/17.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) kapsamında "Avrupa Birliği Delegasyonu ve Üye Ülkelerin Büyükelçileri ile Bilgilendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, "AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı"na katılacak.

(Samsun/14.00/18.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tirebolu Belediyesi'ne ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Giresun/17.45/18.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Atölyesi açılışına iştirak edecek ve ziyaret gerçekleştirecek, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 20. Yıl Kutlama Programı"na katılacak.

(Rize/12.45/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Engelliler, Yaşlılar, Şehit Yakınları ve Yetimlerle İftar Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'e düzenlenecek törenle takdim edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvilleri ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Liverpool ile yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi son idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a konuk olacakları rövanş maçı öncesi Anfield Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Liverpool/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı ağırlayacakları rövanş maçı öncesi Anfield Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Liverpool/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde tamamlanacak. Organizasyonun son günü, Japonya-Arjantin, Avustralya-Kanada ve Türkiye-Macaristan karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

(Pire/22.15)

7- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

