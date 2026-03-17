GÜNDEM / 17 Mart 2026
GÜNDEM / 17 Mart 2026

17.03.2026 09:11
6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlatlıbel'de Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında bir araya gelecek.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı'nı, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek, iş insanlarıyla iftar programında bir araya gelecek.

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) kapsamında "Avrupa Birliği Delegasyonu ve Üye Ülkelerin Büyükelçileri ile Bilgilendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

4- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, "AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı"na katılacak.

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tirebolu Belediyesi'ne ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Atölyesi açılışına iştirak edecek ve ziyaret gerçekleştirecek, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 20. Yıl Kutlama Programı"na katılacak.

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Engelliler, Yaşlılar, Şehit Yakınları ve Yetimlerle İftar Buluşması"na katılacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gökbey Helikopteri'nin Hava Aracı, Motor veya Pervane Tasarımının ve Performansının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'e düzenlenecek törenle takdim edecek.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvilleri ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ihracını gerçekleştirecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya gelecek.

2-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.

2- Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Liverpool ile yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi son idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a konuk olacakları rövanş maçı öncesi Anfield Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

4- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı ağırlayacakları rövanş maçı öncesi Anfield Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

5- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde tamamlanacak. Organizasyonun son günü, Japonya-Arjantin, Avustralya-Kanada ve Türkiye-Macaristan karşılaşmaları oynanacak.

6- Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

7- Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımını konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaynak: AA

09:03
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
08:47
Saran'ın, Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
08:16
Türkiye'nin baklava devi satılıyor
07:53
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:43
Netanyahu'nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
06:48
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı
06:35
Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
05:12
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
04:26
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
23:47
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
23:10
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
22:37
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
19:34
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:23:29. #.0.5#
