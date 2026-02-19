Siyasi Gündem: Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler - Son Dakika
Siyasi Gündem: Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler

19.02.2026 00:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek ziyaretinde bulunacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Makbule Küçükçalık İlkokulu Açılış Töreni'ne, Maarifin Kalbinde Ramazan Programı'na ve şehit ve gazi aileleriyle iftara katılacak.

(Erzurum/10.00/14.00/17.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Aralık'a ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, şubat ayı tüketici güven endeksini ve 2024 yılı yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak.

(Washington)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Üsküp/23.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası; SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor, İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK ve Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Adana/Van/13.30/Sakarya/20.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Hollanda'nın Orion Stars ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

***

Kaynak: AA

Dış Politika, Özgür Özel, Ekonomi, Finans, Güncel

Son Dakika Güncel Siyasi Gündem: Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler - Son Dakika

