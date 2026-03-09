Gündem Özeti: İftarlar ve Diplomasi

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ile iftar programına katılacak.

(TBMM/18.55)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 70. Oturumu açılışı ve Genel Tartışmalar Oturumu'na, BM Cinsiyet Eşitliği Dostlar Grubu Yıllık Bakan Düzeyindeki Diyalog Toplantısı'na, TURKWEN'in "Sistemin İçinde Güçlenmek: ABD'de Kadın Girişimcilerin Adalet, Katılım ve Ekonomik Özgürlük Yolculuğu" başlıklı yan etkinliğine katılacak ve Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Telukhan Aubakır ile ikili görüşme yapacak.

(New York)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kültürpark Salonu'nda iftar programına katılacak.

(Aksaray/18.51)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" başlıklı etkinliğe iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kadın, Toplum ve Gelecek Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası; ikas Eyüpspor-Kocaelispor, Zecorner Kayserispor-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Kayseri/Antalya/20.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ağırlayacakları ilk maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/13.00/14.00)

3- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a konuk olacakları ilk maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/21.15)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Glint Manisa Basket-Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.

(Manisa/20.00)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası, 1 maçla tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.