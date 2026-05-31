Gündemdeki Önemli Olaylar

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD- İran ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, Kuzey Makedonya ile yapılacak özel maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/14.15/16.15)

2- Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Goce Sedloski ve bir futbolcu, Türkiye ile yapılacak özel maç öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Kuzey Makedonya, maçın hazırlıklarını burada yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

3- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 10. ve son haftasında, Spor Toto-Altınpost Giresunspor ve Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/18.00)

4- ???????Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı 10. ve son haftasında, Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor maçı yapılacak.

(Rize/13.00)

5- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin yedinci ayağı, İtalya'da gerçekleştirilecek.

(Mugello/15.00)

