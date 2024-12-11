GÜNDEME EK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"na katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşecek, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul edecek.
(Ankara/14.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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