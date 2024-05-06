Güney Afrika Cumhurbaşkanı Türkiye'deki Özgürlük Filosu Koalisyonunu Destekliyor - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Türkiye'deki Özgürlük Filosu Koalisyonunu Destekliyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Türkiye\'deki Özgürlük Filosu Koalisyonunu Destekliyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi. Ramaphosa, Filistin halkının özgürlüğünü desteklediklerini ve Filistin davasını savunmayı Nelson Mandela'dan öğrendiklerini belirtti. Güney Afrika, İsrail'in Gazze saldırılarını uluslararası mahkemelere taşıyan en büyük savunuculardan biridir.

06.05.2024 00:15
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CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi.

Ramaphosa, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi, lideri olduğu 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) Western Cape eyaletinde gerçekleştirdiği seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, Güney Afrika olarak Filistin halkının özgürlüğünü kalpten desteklediklerini belirtti.

Filistin davasını savunmayı Güney Afrika'yı özgürlüğe kavuşturan lider Nelson Mandela'dan öğrendiklerini söyleyen Ramaphosa, "Filistin bayrağını yükseklerde dalgalandıracağız. Güney Afrika olarak duruşumuz budur. " dedi.

Ramaphosa, 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonuna ilişkin, "Türkiye'deki Özgürlük Filosunu destekliyoruz. Bu yüzden tam desteğimize sahip olduklarını bilmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

Filistin'in uluslararası arenadaki en büyük savunucularından biri olan Güney Afrika, İsrail'in Gazze saldırılarını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Cumhurbaşkanı Türkiye'deki Özgürlük Filosu Koalisyonunu Destekliyor - Son Dakika

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