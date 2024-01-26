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Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhindeki kararının ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmesi ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi. Ramaphosa, karar sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım eylemleri olarak nitelendirdiklerini ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bizi haklı bulduğunu ifade etti. Ramaphosa, UAD'nin ortada makul bir soykırım vakası olduğuna hükmettiğine işaret ederek, Gazze halkının güvenliğinin sağlanması için önemli bir adımın atıldığını vurguladı. Kararın ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmesi ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanması gerektiğini belirten Ramaphosa, adaletin üstünlüğüne saygı duyan bir devlet olarak İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen tedbirlere uymasını beklediklerini ifade etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsrail\'e ateşkes çağrısı yaptı
26.01.2024 - 19:43,
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Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhindeki kararının ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmesi ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.

Ramaphosa, karar sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım eylemleri olarak nitelendirdik ve İsrail'in sorumlu tutulmak zorunda olduğunu söyledik. Bugün Uluslararası Adalet Divanı bizi haklı buldu." ifadelerini kullandı.

UAD'nin ortada makul bir soykırım vakası olduğuna hükmettiğine işaret eden Ramaphosa, Gazze halkının güvenliğinin sağlanması için önemli bir adımın atıldığını vurguladı.

"Kararın ardından ateşkes için ortak bir çaba gösterilmeli ve iki devletli kalıcı bir çözüm için müzakerelere başlanmalı." diyen Ramaphosa, kararın krizin sona ermesinin yolunu açmasını, can kaybı ve sıkıntıları gidermesini umduklarını dile getirdi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın bu davayı açması sonrası tepkilere maruz kaldığını hatırlatarak, "Bazı kişiler, bu işe karışmanın Güney Afrika'nın işi olmadığını söyledi. Bizler Güney Afrikalılar olarak, bize karşı işlenen suçların başka yerlerde başka insanlara karşı işlenmesine de seyirci kalmayacağız." dedi.

"UAD tarafından verilen karar bağlayıcıdır ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir devlet olarak İsrail'in UAD tarafından verilen tedbirlere uyması bekliyoruz." diyen Ramaphosa, adaletten yana durmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ramaphosa konuşmasında Nelson Mandela'nın, "Herkes için adalet olsun, herkes için barış olsun." sözlerini de hatırlattı.

Kaynak: AA
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Güney Afrika, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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