JOHANNESBURG, 23 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde şap aşılarını taşıyan işçiler, 21 Şubat 2026.
Güney Afrika Tarım Bakanlığı, tekrarlayan salgınları kontrol altına alma çalışmaları kapsamında cumartesi günü bir milyon doz yüksek etkili şap aşısı teslim aldıklarını açıkladı. (Fotoğraf: GCIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Güney Afrika'da 1 Milyon Doz Şap Aşısı Teslim Alındı - Son Dakika
