Güney Afrika'da David Mabuza için Ulusal Yas İlan Edildi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 3 Temmuz'da vefat eden eski cumhurbaşkanı yardımcısı David Mabuza için 6 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta 64 yaşında hayata gözlerini yuman Mabuza'nın naaşının 12 Temmuz'da Mpumalanga eyaletinde düzenlenecek resmi cenaze töreniyle defnedileceği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın Mabuza için 7-12 Temmuz tarihlerinde ulusal yas ilan ettiği duyuruldu.

Güney Afrika siyasetinin öne çıkan figürlerinden biri olan Mabuza, 2018-2015 yıllarında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev almıştı.