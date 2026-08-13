Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %33,6'yı Buldu - Son Dakika
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Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %33,6'yı Buldu

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Güney Afrika'da ikinci çeyrekte işsizlik oranı %33,6'ya yükseldi, 8,5 milyon kişi işsiz kaldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 33,6'ya yükseldiği bildirildi.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği yaklaşık 63,5 milyon nüfuslu ülkede, yılın ikinci çeyreğinde işsiz sayısı, önceki çeyreğe göre 345 bin artarak 8,5 milyona çıktı.

Böylece yılın ilk çeyreğinde yüzde 32,7 olan işsizlik oranı, ikinci çeyrekte 0,9 puan artışla yüzde 33,6'ya yükseldi.

Ülkede 15-34 yaş aralığındaki işsizlerin sayısı 264 bin artarak 5 milyona çıkarken genç işsizlik oranı da önceki çeyreğe göre 1,5 puan artarak yüzde 47,4'e ulaştı.

İkinci çeyrekte ticaret sektöründe 70 bin, inşaatta 39 bin ve finans sektöründe 11 bin kişilik istihdam artışı kaydedilirken sosyal hizmetlerde 57 bin, madencilikte 26 bin, tarım ve imalatta ise ayrı ayrı 15 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da İşsizlik Oranı %33,6'yı Buldu - Son Dakika

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