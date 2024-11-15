Güney Afrika'da Kaçak Madenciler Mahsur - Son Dakika
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Güney Afrika'da Kaçak Madenciler Mahsur

Eski bir altın madeninde mahsur kalan yüzlerce kaçak madenci, polise teslim olmayı reddediyor.

15.11.2024 04:16
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eski bir altın madeninde aç ve susuz halde mahsur kalan yüzlerce kaçak madenci, polise teslim olmakta direniyor.

Güney Afrika Polis Sözcüsü Tuğgeneral Athlenda Mathe, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Batı eyaletinin Stillfontein bölgesindeki terkedilmiş bir altın madeninde faaliyet gösteren 1173 kaçak madencinin yüzeye çıkarak polise teslim olduğunu bildirdi.

Mathe, halen madende oldukları düşünülen yüzlerce kaçak madencinin ise su ve gıda tedarikinin kesilmesine rağmen polise teslim olmakta direnerek, yüzeye çıkmayı reddettiklerini belirtti.

Polisin kaçak madencileri yüzeye çıkıp teslim olmaya ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Mathe, "Maden ve Enerji Bakanlığı ile görüştük. Bize madenin tehlikeli olduğunu söylediler. Hiçbir memur, asker veya hükümet yetkilisi o kuyuya inmeyecek." dedi.

Mathe, kaçak madencilere su ve gıda tedarikinin kesilmesine ilişkin "Kullanılan stratejinin arkasındayız. Suçun yer altında gelişmesine izin vermek için yiyecek ve ihtiyaç maddeleri sağlayarak suçu beslemeye devam edemeyiz. Orası bir suç mahallidir" ifadelerini kullandı.

Kaçak madencilerle pazarlık yapılmayacağını bildiren Mathe, bu kişilerin kaçak madencilik dışında suçlara karışmış tehlikeli kişiler olduğunu ifade etti.

"Onları dumanla dışarı çıkaracağız"

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, konuya ilişkin basın açıklamasında, madendekilere su ve gıda yardımı sağlanmayacağını belirterek, "Onları dumanla dışarı çıkaracağız. Dışarı çıkacaklar. Suçlulara yardım edilmemeli" dedi.

Ntshavheni, halkın suçlulara yardım götürmemesi gerektiğini kaydederek, "Onlar dışarı çıkacaklar. Biz de onları yakalayacağız" diye konuştu.

Altın ve elmas madeni zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde terkedilmiş madenler, çoğunlukla "Zama Zama" adı verilen kaçak madencilerin faaliyetlerine sahne oluyor.

Çoğunluğu yabancı uyruklu olan kaçak madencilerin, sıklıkla farklı suç olaylarına karıştıkları gözleniyor.

Kaynak: AA

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