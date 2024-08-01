Güney Afrika'da Leopar Saldırısı: 2 Asker Yaralandı - Son Dakika
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Güney Afrika'da Leopar Saldırısı: 2 Asker Yaralandı

Güney Afrika'nın Limpopo eyaletindeki Hoedspruit Hava Üssü'ne giren bir leoparın saldırısı sonucunda 2 asker yaralandı. Leoparın, Kruger Ulusal Parkı'ndan kaçarak hava üssüne girdiği belirtildi. Yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Hava üssünde güvenlik önlemleri artırılacak ve yaban hayatı uzmanlarıyla işbirliği yapılacak.

01.08.2024 19:58
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletindeki Hoedspruit Hava Üssü'ne giren leoparın saldırısında 2 asker yaralandı.

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü'nden (SANDF) yapılan açıklamada, dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı'ndan kaçan leoparın, parkın bitişiğindeki hava üssüne daldığı ifade edildi.

SANDF'nin açıklamasında leoparın, iki farklı saldırıda 2 askeri yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Hava üssündeki personelin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağı aktarılan açıklamada, "Durumu değerlendirmek ve gelecekteki riskleri azaltmak için uygun önlemleri uygulamak için yaban hayatı uzmanları ve yerel yetkililerle işbirliği yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre yakalanan leopar, bölgenin uzağında bir barınağa sevk edildi.

Güney Afrika Ulusal Biyoçeşitlilik Enstitüsü verilerine göre, Afrika'nın en büyük leopar nüfusuna sahip ülkelerinden Güney Afrika'da 2 binden fazla leopar yaşıyor.

Bu nüfusun yarısına yakınına ev sahipliği yapan Kruger Ulusal Parkı ise ülkede leoparların en yoğun olarak yaşadığı yer olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'da Leopar Saldırısı: 2 Asker Yaralandı - Son Dakika

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