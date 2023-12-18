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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 ölü, 8 yaralı

Güney Afrika'nın Northern West eyaletinde kaçak bir yerleşim yerinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıda 4'ü kadın olan 9 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Güney Afrika\'da silahlı saldırı: 9 ölü, 8 yaralı
18.12.2023 - 23:25,
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Northern West eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Rustenburg şehri yakınlarındaki kaçak bir yerleşim yerinde silahlı saldırganlar, bir evin arka bahçesinde eğlenen gruba ateş açtı.

Saldırıda 4'ü kadın 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenemezken, polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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