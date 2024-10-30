Güney Afrika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

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CAPE Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya ile yasama başkenti Cape Town'da verilen resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımıcısı Büyükelçi Maud Dlamo ile üst düzey yetkililer, büyükelçiler, Güney Afrikalı davetliler ve burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve Güney Afrika milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Kandaş, buradaki konuşmasında, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki 30 yıllık diplomatik ilişkilerin önemine vurgu yaparak "(Cumhuriyet Bayramı) Sadece zengin tarihimizi ve mirasımızı hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Güney Afrika arasındaki güçlü ve büyüyen bağları da güçlendiriyor. Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü derin bir şükranla anıyor, modern Türkiye'nin temellerini atan vizyonunu ve özverisini saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel'in ev sahipliğinde, Başkonsolosluk konutunda düzenlenen etkinliğe ise Batı Cape eyalet hükümeti ve eyalet meclisinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra Başkonsolosluk çalışanları, Güney Afrikalı davetliler ve Cape Town'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Başkonsolos Sunel, konuşmasında, "Bir asırdan uzun bir süre önce, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türk milleti Kurtuluş Savaşı'nda başarılı oldu ve Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Tarihin en vizyon sahibi liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'e ve ülkemiz için fedakarlık yapan herkese saygılarımızı sunuyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hem bölgesel hem de küresel anlamda sürdürülebilir barış ve kalkınmayı, istikrar ve refahı teşvik ettiğini vurgulayan Sunel, şunları kaydetti:

"Afrika ile ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek, çok boyutlu dış politikamızın temel kazanımlarından biridir. Afrika politikamız, 'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesine dayanmaktadır ve eşit ortaklıkları amaçlamaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti, bölgesel ve uluslararası platformlardaki politikamızda önemli bir yere sahiptir. Yaklaşımlarımız birbirini tamamlar ve destekler. İkili ilişkilerimizin temelinde işbirliği ruhu yatmaktadır."

Çok sayıda davetlinin yer aldığı her iki resepsiyonda, katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.