Güney Afrika'da Ulusal Kadınlar Günü Kutlamaları

CAPE Güney Afrika'da 9 Ağustos Ulusal Kadınlar Günü, 1956'da ırkçı apartheid rejimine karşı düzenlenen tarihi kadın yürüyüşünün 70. yıl dönümünde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın katılımıyla başkent Pretorya'daki hükümet merkezi Union Buildings'te düzenlenen törende, apartheid dönemindeki kadın mücadelesi ile demokratik dönemde elde edilen kazanımlar ele alındı.

Ramaphosa, 1956 yürüyüşünün ülkenin özgürlük mücadelesinde bir "dipnot" olmadığını, mücadelenin yönünü, niteliğini ve liderliğini değiştirdiğini belirterek kadınların yalnızca destekçi olmadığını, hareketin liderleri ve örgütleyicileri olduğunu söyledi.

Ulusal Kadınlar Günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için 10 Ağustos'un ülke genelinde resmi tatil ilan edildiği bildirildi.

Apartheid sonrası eğitim ve siyasette belirgin ilerleme

Güney Afrika İstatistik Kurumuna (STATSA) göre lise düzeyinde eğitimini tamamlayan kadınların oranı 1996'da yüzde 15,8'den 2022'de yaklaşık yüzde 40'a yükselirken, hiç eğitim almamış kadınların oranı aynı dönemde yüzde 20,9'dan yüzde 7,6'ya geriledi.

Kadınlar, 2023'te devlet üniversitelerinden mezun olanların yüzde 65,4'ünü oluşturdu. Parlamentodaki kadın oranı 1994'te yüzde 27,7 iken 2024 seçimlerinden sonra yüzde 43,5'e çıktı.

Üst derece mahkemelerinde görev yapan 257 yargıcın 126'sını kadınlar oluştururken Mandisa Maya, 2024'te ülkenin ilk kadın Baş Yargıcı oldu.

9 Ağustos Ulusal Kadınlar Günü

Farklı etnik gruplardan 20 binden fazla Güney Afrikalı kadın, 9 Ağustos 1956'da siyahi kadınlara geçiş belgesi taşıma zorunluluğu getirilmesine karşı Union Buildings'e yürümüştü.

Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Moosa ve Sophie Williams-de Bruyn öncülüğündeki kadınlar, yaklaşık 100 bin kişinin imzasını taşıyan dilekçeleri hükümete sunmuş ve 30 dakika sessiz protesto gerçekleştirilmişti.

Demokrasiye geçişin ardından 9 Ağustos, kadınların apartheid karşıtı mücadeledeki rolünü anmak amacıyla Ulusal Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı.