Güney Afrika'dan ABD-Iran Mutabakatına Destek - Son Dakika
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Güney Afrika'dan ABD-Iran Mutabakatına Destek

18.06.2026 21:48
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Güney Afrika, ABD ve İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyduğunu açıkladı ve barış çağrısında bulundu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirilmesini öngördüğü belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın söz konusu mutabakatı memnuniyetle karşıladığı kaydedilerek, mutabakat kapsamında tarafların birbirlerine karşı savaş ya da askeri operasyon başlatmama, güç kullanma veya güç kullanma tehdidinden kaçınma taahhüdünde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, "ABD ile İran arasındaki mutabakat, umarız bu savaşta hukuka aykırı güç kullanımını ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlallerini sona erdirir." ifadesini kullandı.

Lamola, Güney Afrika'nın uluslararası anlaşmazlıkların savaşla değil, müzakereyle çözülmesi çağrısını tutarlı biçimde yaptığını belirterek, mutabakatın Orta Doğu'da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için çerçeve sunduğunu kaydetti.

Açıklamada, tüm bölgesel aktörlere askeri gerilimin azaltılmasına saygı göstermeleri, mutabakatın tam uygulanması ve nihai anlaşmaya varılması için çalışma çağrısı yapıldı.

Mutabakatın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla, çok taraflılık çerçevesinde çözüm bekleyen konuların ele alınması için fırsat sunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmanın istikrara kavuşması açısından kritik önem taşıdığı, İran'a yönelik yaptırımların sona erdirilmesi taahhüdünün de memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Güney Afrika, süreçte rol oynayan Pakistan, Umman ve Katar'ın yanı sıra diyaloğa ve yapıcı angajmana katkı sunan diğer ülkelere teşekkür etti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan ABD-Iran Mutabakatına Destek - Son Dakika

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