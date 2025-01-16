Güney Afrika'dan Gazze'de Ateşkes Sevinci - Son Dakika
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Güney Afrika'dan Gazze'de Ateşkes Sevinci

Güney Afrika, İsrail-Hamas ateşkesini memnuniyetle karşıladı, insani krizin sona ermesini umuyor.

16.01.2025 11:52
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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika, Hamas ve diğer silahlı grupların İsrail'e saldırması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 aylık soykırım saldırısının ardından, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada, "Ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin karşı karşıya olduğu ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) makul bir soykırım vakası olarak değerlendirdiği insani krizin sona erdirilmesine yönelik önemli bir ilk adımdır." denildi.

Güney Afrika'nın, "hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin insan haklarının korunmasını ve desteklenmesini garanti altına alan adil ve kalıcı bir barışın uygulanması" çağrısına yer verildiği açıklamada, ateşkesin bitişik, bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulmasını da içeren adil bir barışın temelini oluşturması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "işgalci güç" olarak tanımlanan İsrail'in, UAD'nin soykırım davasına ilişkin kararına uyması gerektiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki sivillere yardım sağlamak için acil ve büyük çaplı insani yardıma acilen ihtiyaç duyulmaktadır. İnsani yardımın ulaştırılmasının önündeki tüm engeller derhal ve koşulsuz olarak kaldırılmalı ve sivillerin temel gıda, su, barınak ve sağlık hizmetlerine sınırsız erişimi sağlanmalıdır."???

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Afrika'dan Gazze'de Ateşkes Sevinci - Son Dakika

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