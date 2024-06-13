Güney Afrika, Gazze'ye 2,7 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Yapacak

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Gazze'ye 2,7 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunacağı bildirildi.

Güney Afrika Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanı Ronald Lamola, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla, Gazzelilere yönelik 50 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 2,7 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunacağını duyurdu.

Güney Afrika'nın, Mısır ve Ürdün'ün Gazze'ye yardım ulaştırılmasında oynadığı rolü desteklediğini belirten Lamola, "İsrail devleti, işgalci bir güç olarak, insani yardımın Gazze'ye engelsiz erişimine izin vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukukun üstünde olmadığını vurgulayan Lamola, "Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının Gazze'deki soykırım ve katliamın sorumlularının hesap vermesi yönündeki çabalarını destekliyor." diye konuştu.