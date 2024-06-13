Güney Afrika, Gazze'ye 2,7 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Afrika, Gazze'ye 2,7 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Yapacak

Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'ye 50 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 2,7 milyon dolar) değerinde insani yardım yapacağını duyurdu. Güney Afrika Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanı Ronald Lamola, İsrail'in Gazze'ye engelsiz erişimine izin vermesi gerektiğini belirterek, uluslararası hukukun üstünde olmadığını vurguladı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki soykırım ve katliamın sorumlularının hesap vermesi yönündeki çabalarını desteklediklerini ifade etti.

13.06.2024 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Gazze'ye 2,7 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunacağı bildirildi.

Güney Afrika Adalet ve Islah Hizmetleri Bakanı Ronald Lamola, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen "Gazze'ye Acil İnsani Müdahale Konferansı"nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla, Gazzelilere yönelik 50 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 2,7 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunacağını duyurdu.

Güney Afrika'nın, Mısır ve Ürdün'ün Gazze'ye yardım ulaştırılmasında oynadığı rolü desteklediğini belirten Lamola, "İsrail devleti, işgalci bir güç olarak, insani yardımın Gazze'ye engelsiz erişimine izin vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukukun üstünde olmadığını vurgulayan Lamola, "Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının Gazze'deki soykırım ve katliamın sorumlularının hesap vermesi yönündeki çabalarını destekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, Güney Afrika, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Afrika, Gazze'ye 2,7 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü “Psikolojim bozuldu“ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:31:57. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika, Gazze'ye 2,7 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement