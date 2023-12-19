Güney Afrika, İsrail\'e katılmaktan kaçınma çağrısı yapıyor

JOHANNESBURG, 19 Aralık (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, vatandaşlarına İsrail silahlı kuvvetlerine katılmaktan kaçınma çağrısı yaparak, bu tür eylemlerin uluslararası hukukun ihlaline katkıda bulunabileceği uyarısında bulundu.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Departmanı Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Afrika hükümeti, bazı Güney Afrika vatandaşlarının ve kalıcı oturum sahiplerinin Gazze'de ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşanan savaşta İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) katıldığı ya da katılmayı düşündüğü yönündeki haberlerden büyük endişe duymaktadır" ifadesini kullandı.

"Bu tarz eylemler, potansiyel olarak uluslararası hukukun ihlaline ve daha fazla uluslararası suçun işlenmesine katkıda bulanabilir. Bu nedenle, bu tür eylemlerde bulunanlar Güney Afrika'da yargı önüne çıkarılabilir" uyarısının yer aldığı açıklamada, Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesi'nden gerekli izni almaksızın IDF'ye katılan kişilerin yasayı çiğnediği ve yargılanabileceği ifade edildi.

Uluslararası suçlara ya da iç hukukun ihlaline kasıtsız şekilde iştirak etmenin önlenmesi amacıyla, Güney Afrika vatandaşlarının IDF'ye ya da çatışmalara müdahil herhangi bir yabancı silahlı kuvvete katılmanın sonuçlarının bilincinde olması gerektiği vurgulandı.